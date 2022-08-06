Вылетел в ограждение: в Новосибирске столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Tiida — пострадали пять человек
В ДТП пострадали
В Первомайском районе Новосибирске 6 августа в 13:40 водитель Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Tiida. В результате ДТП Hyundai Solaris вылетел в ограждение. В ДТП пострадали пять человек.
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В результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля Hyundai Solaris, водитель Nissan Tiida, а также пассажиры автомобиля Nissan Tiida — женщина 1986 года рождения и два мальчика 2012 и 2014 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС.
Красный седан разбился об автобус на Нижней Ельцовке. ДТП произошло 4 августа, рано утром.