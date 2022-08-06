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Вылетел в ограждение: в Новосибирске столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Tiida — пострадали пять человек

В ДТП пострадали 10-летний и 8-летний мальчики

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ДТП произошло в 13:40

ДТП произошло в 13:40

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В Первомайском районе Новосибирске 6 августа в 13:40 водитель Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Tiida. В результате ДТП Hyundai Solaris вылетел в ограждение. В ДТП пострадали пять человек.

32-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Бердское шоссе со стороны разъезда Иня с левым поворотом на улицу 1-ю Механическую и в пути следования напротив дома 59 по улице Бердское шоссе совершил столкновение с автомобилем Nissan Tiida под управлением 34-летнего водителя, который двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Грунтовая в сторону разъезда Иня, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля Hyundai Solaris, водитель Nissan Tiida, а также пассажиры автомобиля Nissan Tiida — женщина 1986 года рождения и два мальчика 2012 и 2014 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС.

Красный седан разбился об автобус на Нижней Ельцовке. ДТП произошло 4 августа, рано утром.

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