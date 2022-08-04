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Седан на скорости влетел сзади в автобус на Нижней Ельцовке — работает реанимация

ДТП собрало пробку

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Машина получила серьезные повреждения

Машина получила серьезные повреждения

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Красный седан разбился об автобус на Нижней Ельцовке. ДТП произошло сегодня, 4 августа, рано утром.

— Перекресток с Нижней Ельцовкой. Реанимация на мигалках. В автобус кто-то серьезно сзади на скорости врезался, — сообщил читатель НГС.

На съемке с места ДТП можно заметить автомобиль реанимации, а также разбитый красный седан, которому серьезно смяло капот.

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.

На дороге из-за аварии возникла пробка

На дороге из-за аварии возникла пробка

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Вчера женщину-водителя Nissan Murano доставили в больницу после серьезного ДТП с троллейбусом на площади Маркса.

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