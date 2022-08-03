В ДТП троллейбуса и кроссовера пострадала водитель: на площади Маркса образовалась серьезная пробка
Авария произошла у трамвайного кольца
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Троллейбус и Nissan Murano столкнулись недалеко от трамвайного кольца на площади Маркса. ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 06:30–07:00.
— Я ехала мимо, видела скорую. Люди столпились, помогали, — рассказала очевидица ДТП.
По ее словам, повреждения получили люди, которые ехали в кроссовере. Сейчас из-за аварии на площади Маркса образовался серьезный затор.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир.