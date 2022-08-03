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В ДТП троллейбуса и кроссовера пострадала водитель: на площади Маркса образовалась серьезная пробка

Авария произошла у трамвайного кольца

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Техника получила серьезные повреждения

Техника получила серьезные повреждения

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Троллейбус и Nissan Murano столкнулись недалеко от трамвайного кольца на площади Маркса. ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 06:30–07:00.

— Я ехала мимо, видела скорую. Люди столпились, помогали, — рассказала очевидица ДТП.

По ее словам, повреждения получили люди, которые ехали в кроссовере. Сейчас из-за аварии на площади Маркса образовался серьезный затор.

Движение в районе аварии серьезно затруднено

Движение в районе аварии серьезно затруднено

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Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.

1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир.

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