В Новосибирске 12 августа произошло массовое отключение горячей и холодной воды в Калининском районе. Как стало известно НГС, без водоснабжения остались дома в жилмассиве «Снегири». Об этом корреспонденту издания сообщили местные жители. Инцидент произошел примерно в 14:00 часов.
— Произошла крупная авария на водосетях, жилмассивы «Снегири», «Родники» и «Юбилейный» остались без холодного и горячего водоснабжения на неопределённый период, — сообщил читатель НГС.
Читатели НГС сообщили, что горячая и холодная вода пропали, в частности, в домах на улицах Курчатова, 17 Рассветная, 7, 14, 12. Управляющей компанией жилых зданий выступает ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива». Корреспондент НГС позвонил в аварийно-диспетчерскую службу компании с целью узнать причины отключения водоснабжения. Журналист оказался на 16 месте в очереди звонков.
НГС обратился в единую дежурно-диспетчерской службу города с просьбой сообщить детали произошедшего. Специалисты сообщили, что отключение произошло из-за отсутствия электроснабжения.
— Там отключение электроснабжения. У них ЦТП (Центральный тепловой пункт, — прим НГС) запитаны от электроснабжения. После того, как оно восстановится, восстановится подача воды, — сообщили специалисты.
В единой дежурно-диспетчерской службе не смогли сообщить, какое количество домов было отключено от подачи воды. Сроки восстановления водоснабжения на текущий момент неизвестны.
— Заявлено до 16:30, но еще не восстановлено, работы продолжаются. О продлении информации пока тоже нет, — сообщили журналисту.
В конце июля в Новосибирске отключали горячую воду в домах в Калининском и Железнодорожном районах. Там проводили испытания теплосетей.