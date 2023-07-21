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Новый этап испытаний теплосетей начнется на следующей неделе — какие улицы останутся без горячей воды

Работы на сетях будут проводить в круглосуточном режиме

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Новый этап испытаний теплосетей начнется с 25 июля

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На следующей неделе дома в Калининском и Железнодорожном районах Новосибирска останутся без горячей воды. В зоне снабжения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2 начнутся испытания теплосетей. Их будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В Калининском районе испытания теплосетей продлятся с 25 июля по 4 августа. Горячей воды не будет на улицах:

Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

В Железнодорожном районе испытания пройдут с 26 июля по 4 августа. Без горячей воды останутся дома на улицах:

Большевиcтская, Фабричная, Пристанский перекресток, Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и улицей Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между улицей Советской и Революции, от улицы Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, улицы Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.

Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.

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