Новый этап испытаний теплосетей начнется на следующей неделе — какие улицы останутся без горячей воды

На следующей неделе дома в Калининском и Железнодорожном районах Новосибирска останутся без горячей воды. В зоне снабжения
В Калининском районе испытания теплосетей продлятся с 25 июля по 4 августа. Горячей воды не будет на улицах:
Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.
В Железнодорожном районе испытания пройдут с 26 июля по 4 августа. Без горячей воды останутся дома на улицах:
Большевиcтская, Фабричная, Пристанский перекресток, Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и улицей Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между улицей Советской и Революции, от улицы Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, улицы Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.
Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.