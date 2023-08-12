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Автомобиль загорелся на трассе под Искитимом — видео с места

Корпус машины оплавился

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Автомобиль загорелся под Искитимом

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12 августа автомобиль загорелся на трассе под Искитимом, недалеко от села Шибково. Видео с места ЧП прислала НГС очевидица Юлия Евдокимова.

На кадрах видно, что передняя часть кузова машины охвачена сильным огнем и будто начала плавиться. Что произошло и есть ли пострадавшие, не сообщается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Передняя часть кузова охвачена пламенем

Видео: Юлия Евдокимова

— Навстречу ехали пожарная машина и скорая, — рассказала Юлия.

НГС обратился в ГИБДД и ГУ МЧС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать произошедшее, но ответа от них пока не поступило.

7 августа грузовик загорелся на Сибиряков-Гвардейцев — столб черного дыма попал на видео.

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