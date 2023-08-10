freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 7/10
usd 97.40
eur 106.89
Тема дняС поезда сняли двух дебоширов
Все новости
Все новости

В Новосибирской области пропала 48-летняя женщина — ее ищут около двух недель

Сибирячка живет в Оби

150

Во что была одета женщина, неизвестно

Поделиться

В Новосибирской области в городе Обь пропала 48-летняя Олеся Чучалина. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 30 июля.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже женщины. Последний раз выходила на связь с родными 30 июля. Начат информационный поиск, также идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

Приметы Олеси: рост — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Обесцвеченные короткие волосы, зеленые глаза. Во что была одета женщина, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку, которую искали неделю. Ребенок исчез 31 июля.

Пропала женщинаПоиск без вести пропавшихОбь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter