В Новосибирской области пропала 48-летняя женщина — ее ищут около двух недель

В Новосибирской области в городе Обь пропала 48-летняя Олеся Чучалина. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 30 июля.
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже женщины. Последний раз выходила на связь с родными 30 июля. Начат информационный поиск, также идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Приметы Олеси: рост — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Обесцвеченные короткие волосы, зеленые глаза. Во что была одета женщина, неизвестно.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Ранее в Новосибирске нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку, которую искали неделю. Ребенок исчез 31 июля.