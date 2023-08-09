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СрочноСибирячка устроила скандал из-за стрижки
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«Не устроила стрижка»: сибирячка закатила скандал в салоне красоты — пришлось вызывать ГБР и скорую

Женщине стало плохо из-за сильных эмоций

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Клиентку салона красоты в итоге увезли в больницу

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Бойцов ГБР вызвали в салон красоты на улице Бронной из-за скандала с клиенткой. Инцидент произошел вчера, 8 августа, около 17:44.

— Одну из посетительниц не устроило качество стрижки, и она устроила скандал, работа салона красоты оказалась парализованной. Но прибывшему на вызов экипажу пришлось оказывать помощь самой посетительнице — от избытка эмоций ей стало плохо. На место происшествия была вызвана скорая помощь, — объяснили в АБ «Гвардия».

Женщину скорая увезла в больницу.

В новосибирском магазине женщина-продавец поймала мужчину, который совершил кражу. Он выпил бутылку коньяка в магазине и убежал, но потом вернулся.

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