Мотоциклист и седан Volkswagen Polo не поделили дорогу на левом берегу Новосибирска — видео

Вечером 8 августа в Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса столкнулись мотоциклист седан Volkswagen Polo. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
— На проспекте Карла Маркса, у дома
Как сообщают очевидцы, на месте аварии работает экипаж ДПС.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации.
— 30-летний водитель Volkswagen Polo ехал по проспекту Карла Маркса и при повороте налево совершил столкновение с попутным мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 34-летний мужчина. После столкновения Volkswagen Polo отлетел в стоящий рядом автомобиль Mercedes-Benz, — пояснили в инспекции.
В результате аварии пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске на пересечении улиц Гоголя и Советской столкнулись мотоциклист и водитель каршерингового автомобиля KIA Sportage. Последствия аварии попали на видео.