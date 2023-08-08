freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 96.57
eur 106.05
СрочноМнение матери двоих детей о зарплате в 35 тыс. руб
Все новости
Все новости

Мотоциклист и седан Volkswagen Polo не поделили дорогу на левом берегу Новосибирска — видео

ДТП произошло на проспекте Карла Маркса

270

На месте аварии работает экипаж ДПС

Поделиться

Вечером 8 августа в Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса столкнулись мотоциклист седан Volkswagen Polo. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

— На проспекте Карла Маркса, у дома № 15, произошло ДТП с участием мотоциклиста и водителя седана Volkswagen Polo. Вероятно, водитель двухколесного транспортного средства серьезно пострадал, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Как сообщают очевидцы, на месте аварии работает экипаж ДПС.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации.

— 30-летний водитель Volkswagen Polo ехал по проспекту Карла Маркса и при повороте налево совершил столкновение с попутным мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 34-летний мужчина. После столкновения Volkswagen Polo отлетел в стоящий рядом автомобиль Mercedes-Benz, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске на пересечении улиц Гоголя и Советской столкнулись мотоциклист и водитель каршерингового автомобиля KIA Sportage. Последствия аварии попали на видео.

По теме

ДТПАвария с мотоциклистомНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter