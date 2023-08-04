Слышно в наушниках: жителей Новосибирска встревожил звук, похожий на хлопок

В декабре прошлого года в Новосибирске произошло задымление в вагоне электрички. Очевидцы услышали хлопок, после этого в вагоне электропоезда появился запах дыма. В отделе по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги сообщили НГС, что в электричке во время движения сработал аппарат защиты из-за короткого замыкания в группе печей отопления.

