Слышно в наушниках: жителей Новосибирска встревожил звук, похожий на хлопок

В ночь с 3 на 4 августа жителей Новосибирска напугал громкий звук, напоминающий хлопок. С соответствующей информацией в редакцию обратились читатели НГС, данные также появились в местных соцсетях.
Сообщения об инциденте появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Там уточняется, что новосибирцы слышали хлопок и видели вспышку над домом
НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Журналисту сообщили, что информация о происшествиях не поступала. Корреспондент также позвонил оперативному дежурному ГУ МЧС России по региону, но его направили в пресс-службу ведомства. НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС с просьбой прокомментировать ситуацию.
В комментариях под постом телеграм-канала пользователи также сообщили, что слышали громкий звук на левом берегу города после 23 часов. Его зафиксировали жители домов вблизи, в частности, площади Карла Маркса и улицы Покрышкина, в микрорайоне «Марусино».
Один из пользователей сообщил, что от силы звука у него дома «завибрировали окна». Другой новосибирец также отметил, что услышал звук через наушники. Часть пользователей предположила, что жители города услышали звук фейерверка или салюта. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» со ссылкой на слова очевидца сообщили, что «хлопок» якобы издал контейнер, который уронил мусоровоз.
В декабре прошлого года в Новосибирске произошло задымление в вагоне электрички. Очевидцы услышали хлопок, после этого в вагоне электропоезда появился запах дыма. В отделе по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги сообщили НГС, что в электричке во время движения сработал аппарат защиты из-за короткого замыкания в группе печей отопления.