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Гибель ребенка в коллекторе

Жители поселка Новосибирской области несут игрушки к коллектору, где погиб 9-летний мальчик

Стихийный мемориал появился после трагедии

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Стихийный мемориал появился после трагедии

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Жители поселка Кудряшовский Новосибирской области несут цветы и игрушки к коллектору, где 1 августа погиб 9-летний мальчик. Фотографию стихийного мемориала опубликовали в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что на месте трагедии появилась фотография мальчика, рядом с ней лежат цветы, игрушки, конфеты и свечи.

Трагедия произошла 1 августа в поселке Кудряшовском, 9-летний мальчик утонул в коллекторе. Ранее в прокуратуре региона объяснили, что ребенок свободно прошел на территорию стройки, где ведутся работы, спустился в камеру канализационного коллектора, а там провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор.

После случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Предполагаемого виновника в смерти 9-летнего ребенка задержали.

По словам местных жителей, труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Мальчик прыгнул на него и провалился, друг пытался спасти его, держал сколько мог. НГС побывал на месте трагедии и пообщался с очевидцами.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

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