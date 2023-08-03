Жители поселка Новосибирской области несут игрушки к коллектору, где погиб 9-летний мальчик

Жители поселка Кудряшовский Новосибирской области несут цветы и игрушки к коллектору, где 1 августа погиб 9-летний мальчик. Фотографию стихийного мемориала опубликовали в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в социальной сети «ВКонтакте».
На фотографии видно, что на месте трагедии появилась фотография мальчика, рядом с ней лежат цветы, игрушки, конфеты и свечи.
Трагедия произошла 1 августа в поселке Кудряшовском, 9-летний мальчик утонул в коллекторе. Ранее в прокуратуре региона объяснили, что ребенок свободно прошел на территорию стройки, где ведутся работы, спустился в камеру канализационного коллектора, а там провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор.
После случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Предполагаемого виновника в смерти 9-летнего ребенка задержали.
По словам местных жителей, труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Мальчик прыгнул на него и провалился, друг пытался спасти его, держал сколько мог. НГС побывал на месте трагедии и пообщался с очевидцами.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика.