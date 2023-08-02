В Уфе перекрыли шоссе из-за дезертира с гранатой

Очевидцы также сообщают, что на место приехала карета скорой помощи. По предварительной информации, мужчина находится на заправке «Лукойл» возле Нагаевского шоссе, где с ним работают переговорщики. На самой АЗС UFA1.RU сообщили, что уточнять информацию по телефону они не могут, затем сотрудники и вовсе перестали брать трубку.

Корреспонденты UFA1.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают все последние новости о происходящем.