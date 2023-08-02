В Уфе перекрыли шоссе из-за дезертира с гранатой

В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе — об этом сообщает наши коллеги из UFA1.RU. На месте работают вооружённые полицейские и сапёры, образовалась автомобильная пробка. По словам очевидцев, рядом находится неизвестный с гранатой. Источник РИА Новости сообщает, что этим мужчиной оказался дезертир, которого везли к психиатру.
По данным телеграм-канала Baza, мужчина угрожает выдернуть чеку, если против него не прекратят уголовное дело за оставление части. Телеграм-канал Mash Batash сообщает, что у мужчины в руках два снаряда, ещё четыре — на теле. Официального подтверждения этой информации нет.
Очевидцы также сообщают, что на место приехала карета скорой помощи. По предварительной информации, мужчина находится на заправке «Лукойл» возле Нагаевского шоссе, где с ним работают переговорщики. На самой АЗС UFA1.RU сообщили, что уточнять информацию по телефону они не могут, затем сотрудники и вовсе перестали брать трубку.
Корреспонденты UFA1.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают все последние новости о происходящем.