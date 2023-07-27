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«Утром вышел из дома и пропал»: в Новосибирске пропал 73-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 26 июля

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Сибиряк пропал в Дзержинском районе

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В Дзержинском районе Новосибирска пропал 73-летний Анатолий Данько. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 26 июля.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. Утром 26 июля вышел из дома и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщили НГС в «ЛизаАлерте».

Приметы Анатолия: рост — 185 сантиметров, среднего телосложения. Волосы седые, глаза голубые. В день пропажи был одет в голубую рубашку, синие джинсы, черные кроссовки, серую кепку. Особая примета — с собой золотистая трость.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000-54-52 или по номеру 112.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по Новосибирской области за полгода. Волонтеры сообщили, что за 6 месяцев в организацию поступило 556 заявок на поиск пропавших.

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