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Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Крыму

Жителей ближайших сёл эвакуируют

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В Джанкойском районе БПЛА попали в склад боеприпасов

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Беспилотники попали в склад боеприпасов в Крыму. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.

— В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.

На месте организовали оперативный штаб. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, здесь работает вице-премьер Игорь Михайличенко.

Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь приостановлено.

Обновлено в 08:23 мск.

Сергей Аксенов сообщил об эвакуации жителей сёл, которые находятся неподалеку от места ЧП.

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— Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщил Аксенов.

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