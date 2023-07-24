Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Крыму

Беспилотники попали в склад боеприпасов в Крыму. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
— В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.
На месте организовали оперативный штаб. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, здесь работает вице-премьер Игорь Михайличенко.
Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь приостановлено.
Обновлено в 08:23 мск.
Сергей Аксенов сообщил об эвакуации жителей сёл, которые находятся неподалеку от места ЧП.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщил Аксенов.