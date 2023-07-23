Полуголый мужчина прикрылся ковром и поехал в новосибирском автобусе — его сняли на видео

В новосибирском автобусе заметили и сняли на видео странного пассажира: по пояс мужчина был одет, а точнее, завернут в ковер. Видеозапись из салона 23 июля опубликовали в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».
— Пьяный взрослый мужчина, завернутый в ковер. А под ковром нет ничего, он показывал, — рассказала подписчица канала, поделившаяся видео.
22 июля мы рассказали и показали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.