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Двое новосибирцев с ножом напали на мужчину на Планировочной — они вынесли из его квартиры технику и скрылись

Мужчин задержали сотрудники полиции

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Инцидент произошел 21 июля

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В Новосибирске полиция задержала двух местных жителей за разбойное нападение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сибиряки угрожали ножом мужчине и забрали из его квартиры электронную технику.

Инцидент произошел 21 июля на улице Планировочной в Ленинском районе. В отдел полиции обратился мужчина с информацией, что в его квартире произошло разбойное нападение.

— Мужчина пояснил, что распивал спиртное с двумя гражданами. Внезапно один из них взял нож и под угрозой его применения, мужчины забрали у потерпевшего ноутбук и телевизор, после чего скрылись, — сообщили в ведомстве.

В этот же день полицейские заметили мужчин, рядом с которыми находилась похожая техника. Сибиряков доставили в отдел полиции, где последние дали признательные показания по факту происшествия. Подозреваемыми оказались 32- и 40-летний граждане без определенного места жительства и рода занятий. Их ранее судили за кражу.

Кроме разбойного нападения, один из подозреваемых оказался причастным к квартирной краже, которая произошла в Ленинском районе. 20 июля 32-летний мужчина разбил окно и проник в дом на улице 2-й Портовой, где похитил продукты, планшет, два сотовых телефона. Новосибирец также вынес из жилья несколько десятков метров медного провода, принадлежащих владельцу дома.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 и 158 УК РФ. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в ведомстве.

В середине июля в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на жителя Академгородка. Сибиряк забрал у него сумку с деньгами и скрылся, общая сумма ущерба достигает 2,5 миллиона рублей. Мужчина угрожал похожим на пистолет предметом.

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