Двое новосибирцев с ножом напали на мужчину на Планировочной — они вынесли из его квартиры технику и скрылись

Инцидент произошел 21 июля на улице Планировочной в Ленинском районе. В отдел полиции обратился мужчина с информацией, что в его квартире произошло разбойное нападение.



— Мужчина пояснил, что распивал спиртное с двумя гражданами. Внезапно один из них взял нож и под угрозой его применения, мужчины забрали у потерпевшего ноутбук и телевизор, после чего скрылись, — сообщили в ведомстве.

