Двое новосибирцев с ножом напали на мужчину на Планировочной — они вынесли из его квартиры технику и скрылись

В Новосибирске полиция задержала двух местных жителей за разбойное нападение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сибиряки угрожали ножом мужчине и забрали из его квартиры электронную технику.
Инцидент произошел 21 июля на улице Планировочной в Ленинском районе. В отдел полиции обратился мужчина с информацией, что в его квартире произошло разбойное нападение.
— Мужчина пояснил, что распивал спиртное с двумя гражданами. Внезапно один из них взял нож и под угрозой его применения, мужчины забрали у потерпевшего ноутбук и телевизор, после чего скрылись, — сообщили в ведомстве.
В этот же день полицейские заметили мужчин, рядом с которыми находилась похожая техника. Сибиряков доставили в отдел полиции, где последние дали признательные показания по факту происшествия. Подозреваемыми оказались 32- и
Кроме разбойного нападения, один из подозреваемых оказался причастным к квартирной краже, которая произошла в Ленинском районе. 20 июля
— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 и 158 УК РФ. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в ведомстве.
В середине июля в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на жителя Академгородка. Сибиряк забрал у него сумку с деньгами и скрылся, общая сумма ущерба достигает 2,5 миллиона рублей. Мужчина угрожал похожим на пистолет предметом.