Опередили всего на 15 минут. Что известно о семье, пострадавшей при атаке на Крымский мост

— Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами, — сказал Гладков.

Девушка, не шевелитесь

На кадрах, о которых говорит Гладков, — сильно покореженный автомобиль, пассажирка на переднем сиденье от удара вылетела на полкорпуса из машины, разбив собой лобовое стекло. Она жива и пытается двигаться. По всей видимости, это пострадавшая девочка.