Опередили всего на 15 минут. Что известно о семье, пострадавшей при атаке на Крымский мост

Утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП — движение остановили из-за повреждения дорожного полотна. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали в 03:05 два украинских беспилотных надводных аппарата. Всё, что известно о ЧП, мы собираем в онлайн-трансляции у нас на сайте.
При атаке на мост пострадали три человека — 14-летняя девочка, сейчас она находится в темрюкской больнице, родители подростка погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья жила в Новооскольском округе.
— Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами, — сказал Гладков.
Девушка, не шевелитесь
На кадрах, о которых говорит Гладков, — сильно покореженный автомобиль, пассажирка на переднем сиденье от удара вылетела на полкорпуса из машины, разбив собой лобовое стекло. Она жива и пытается двигаться. По всей видимости, это пострадавшая девочка.
— Женщина, не шевелитесь там! Пожалуйста, не шевелитесь! Девушка, не шевелитесь, солнышко, я понимаю, что невозможно больно, — говорит с пассажиркой очевидица. Редакция 93.RU не публикует видео по морально-этическим соображениям.
Девочка получила сочетанную травму — повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние средней тяжести, девочка дышит самостоятельно, находится в сознании, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Консилиум врачей с краевыми специалистами принял решение о дальнейшем переводе ребенка в Детскую краевую клиническую больницу (ДККБ). На вертолете санавиации девочку доставили в реанимацию ДККБ в Краснодар.
— Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи, — сообщила Минькова.
Кажется, что сон
При атаке на мост разворотило Hyundai темного цвета 2011 года с семьей внутри. С февраля 2023 года машина была оформлена на 36-летнюю Наталью Кулик из Нового Оскола. Это мама пострадавшей девочки. Она погибла на месте ЧП. Также погиб отец ребенка — 40-летний Алексей Кулик.
Алексей работал водителем КАМАЗа, рассказала RT соседка семьи. Его супруга трудилась в сфере образования, а дочь училась в городской школе.
Наталья была начальницей отдела сопровождения образовательного процесса в управлении образования Новооскольского городского округа. Смерть чиновницы подтвердили «Подъему» в управлении, добавив, что кроме дочери других детей в семье не было.
— Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Мы еще не можем понять и принять это. Кажется, что сон, — поделилась с RT коллега Натальи.
Задержалась на досмотре
По данным «МК», семья выехала на отдых в Крым 16 июля, решила проехать по мосту ночью, потому что днем там постоянно скапливаются пробки. Кулики ехали вместе с семьей сестры женщины Шестаковыми на двух машинах.
В потоке их автомобили разделились на полосах, и правая, где ехала семья Кулик, чуть задержалась на досмотре. Шестаковы опередили их всего на 15 минут, затем они услышали «хлопок», на мосту погас свет, а после этого раздался второй «хлопок». Сергей Шестаков высадил жену и дочь и поехал обратно на мост, но его остановили патрульные. Мужчина издалека увидел тела родственников.
Власти Белгородской области возьмут на себя затраты по доставке тел погибших и их похоронам.