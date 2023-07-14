В МАСС назвали причину крушения частного самолета в Новосибирске

Спасатели МАСС назвали причину крушения самолета Cessna 172 в Новосибирске. За рулем судна была женщина. Об этом сообщили в телеграм-канале службы.



— Причина крушения — отказ двигателя. Спасатели МАСС на месте выяснили, что за штурвалом самолета Cessna 172 была женщина 1984 года рождения. Ее извлекли до приезда спасателей и передали врачам скорой помощи, — сообщили в МАСС.