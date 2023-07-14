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В МАСС назвали причину крушения частного самолета в Новосибирске

Инцидент произошел поздним вечером 13 июля

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Женщину достали из самолета

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Спасатели МАСС назвали причину крушения самолета Cessna 172 в Новосибирске. За рулем судна была женщина. Об этом сообщили в телеграм-канале службы.

— Причина крушения — отказ двигателя. Спасатели МАСС на месте выяснили, что за штурвалом самолета Cessna 172 была женщина 1984 года рождения. Ее извлекли до приезда спасателей и передали врачам скорой помощи, — сообщили в МАСС.

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На месте работали спасатели

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Всё случилось в 21:06. На телефон МАСС поступило обращение, что по улице Аэропорт произошло крушение частного самолета. Спасатели МАСС на месте обеспечивали противопожарную безопасность. Работы они завершили в 22:02.

Легкомоторный самолет жестко приземлился возле посадочной площадки аэропорта Северный во время частного полета. На борту находилось три человека. В Минздраве региона сообщили, что все они пострадали в результате инцидента. Произошедшим заинтересовались следователи.

Ранее НГС писал, что в самолет до Москвы врезалась птица. Из-за этого он вынужденно приземлился в Новосибирске.

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