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Самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске — делом заинтересовались следователи

На борту самолета находилось три человека

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Специалисты проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ

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В Новосибирске следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

— В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — указано в сообщении.

По информации ведомства, специалисты проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

О происшествии стало известно вечером 13 июля. Легкомоторный самолет Cessna 172 жестко приземлился вблизи посадочной площадки аэропорта Северный при выполнении частного полета. На борту техники находилось три человека, по информации регионального Минздрава, все они пострадали в результате инцидента.

Как сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, после посадки самолет получил повреждения планера, кабины и шасси. По факту происшествия специалисты ведомства организовали проверку. НГС собрал всё, что известно, в онлайн-трансляции.

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