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В Бурятии уже больше недели ищут сибирячку, пропавшую во время сплава

В поисках участвуют четыре спасателя

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Жительницу Новосибирска по-прежнему не могут найти

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Накануне, 13 июля, спасатели возобновили поиски жительницы Новосибирска Елены Романовой, пропавшей во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Ее не могут отыскать с 6 июля.

В ГУ МЧС региона НГС сообщили, что в настоящий момент в поисках туристки участвуют четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка.

— Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, — отметили в ведомстве.

Напомним, группа из восьми туристов, в том числе из Новосибирска, сплавлялась по реке Снежной. 6 июля во время прохода одного из участков реки их катамараны опрокинулись. Два человека сразу выбрались на берег и сообщили о произошедшем спасателям. Еще пять человек отыскали 7 июля. Елену Романову по-прежнему не нашли.

В предыдущих ее поисках, которые временно приостанавливали из-за непогоды 11 июля, ранее были задействованы наземные группы, водный транспорт и авиация. Спасатели обследовали 120 километров береговой линии, а также акваторию реки Снежной и озера Байкал. Поисковая операция не дала результатов.

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