В Бурятии уже больше недели ищут сибирячку, пропавшую во время сплава

Накануне, 13 июля, спасатели возобновили поиски жительницы Новосибирска Елены Романовой, пропавшей во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Ее не могут отыскать с 6 июля.
В ГУ МЧС региона НГС сообщили, что в настоящий момент в поисках туристки участвуют четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка.
— Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, — отметили в ведомстве.
Напомним, группа из восьми туристов, в том числе из Новосибирска, сплавлялась по реке Снежной. 6 июля во время прохода одного из участков реки их катамараны опрокинулись. Два человека сразу выбрались на берег и сообщили о произошедшем спасателям. Еще пять человек отыскали 7 июля. Елену Романову по-прежнему не нашли.
В предыдущих ее поисках, которые временно приостанавливали из-за непогоды 11 июля, ранее были задействованы наземные группы, водный транспорт и авиация. Спасатели обследовали 120 километров береговой линии, а также акваторию реки Снежной и озера Байкал. Поисковая операция не дала результатов.