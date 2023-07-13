На Южном Урале весь город искал пропавшую школьницу — над ней надругался, а потом зарезал отец подружки

В небольшом городке на Южном Урале родители никогда не волновались за детей, отпуская на прогулку, в школу, до магазина. Но на этой неделе жителей потрясла ужасная новость —
Наши коллеги из 74.RU собрали всё, что известно об этой трагедии, не указывая конкретных данных погибшего ребенка, чтобы не нарушать закон «О СМИ».
«Минут пять, и она была бы уже дома»
О том, что в небольшом уральском городке пропал ребенок, местные жители узнали утром 10 июля, но поиски девочки начались еще накануне вечером.
— Сестра гуляла с подругой, в 20:40 они разошлись, и сестра должна была отправиться домой. Поскольку город у нас маленький, минут пять, и она была бы уже дома, но с того времени она на связь не выходит, на звонки не отвечает, телефон выключен, — рассказала сестра пропавшей школьницы 10 июля. — Мы ее всю ночь искали по городу, каждый закоулочек, и сегодня продолжаем, но никаких пока зацепок.
В тот вечер девочка должна была вернуться в квартиру бабушки, по словам родных, она в основном жила там. Когда ребенок не пришел домой, бабушка забила тревогу и позвонила родителям, те пошли искать дочь. Они знали, с кем из подруг она гуляет, поэтому отправились к семье Дмитрия Моисеева.
Позже детальнее картину вечера 9 июля помогла восстановить супруга задержанного Дмитрия Моисеева. По словам женщины, в тот день ее дочь гуляла вместе с исчезнувшей девочкой в парке, они были на площадке. Около 21 часа за девчонками поехал ее муж, он довез дочь до дома и сказал ей идти внутрь, а подружку он сам до дома отвезет, и уехал. Вернулся домой уже около 23 часов, сказал, что девочка отказалась с ним ехать, он ее высадил, а сам якобы был эти два часа на ферме.
Когда к Моисеевым пришла мама пропавшей девочки, все отправились на поиски, в том числе и Дмитрий. Ночью родители обратились в полицию. После этого к родственникам начали присоединяться силовики, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные жители города, некоторых днем даже отпустили с работы, чтобы помочь в поисках ребенка. В город стянули сотрудников полиции со всей округи.
«Кололи всю ночь»
В тот день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, обычно это делается, чтобы расширить полномочия следователей. Жители еще верили, что девочка найдется живой, а уголовное дело — формальность. Лишь к вечеру надежды начали таять, особенно после того, как из реки достали рюкзачок школьницы. В нем был чехол от телефона, но сам смартфон не нашли.
Вечером 10 июля силовики задержали
— Кололи всю ночь, он дал признательные показания и показал, где сбросил тело, — рассказал источник 74.RU, близкий к следствию.
О том, что девочка убита, силовики сообщили лишь утром 11 июля. Семья о смерти ребенка узнала из новостей.
— Мы увидели новости. Я подумала, что это чудовищная ошибка. Мы-то думали, что ее сегодня еще ищут, — рассказала сестра убитой школьницы. — Я пошла в отделение [полиции], и там нам всё сказали. Позвонила маме, попросила прийти ее на допрос, потому что понимала, что нужно как-то ее подготовить. Когда она пришла, уже рассказала всё.
Надругался и зарезал
Труп девочки нашли недалеко от дороги, ведущей на ферму, принадлежащую родителям Моисеева.
По словам супруги Моисеева, в тот вечер, когда была убита девочка, муж был нетрезв.
— Он выпил две бутылки. А пить ему вообще нельзя, как родители говорили, — сказала Мария.
При этом о родителях Моисеева соседи отзываются хорошо, а вот о нем самом — не очень.
— Родители у него труженики, всё время на работе. Мама добрая очень, — рассказала их соседка. — Раньше она в магазине у дома постоянно Kitekat покупала, потому что котят все выкидывают, и она их кормила. Ничего плохого про родителей сказать нельзя. А парень странноватый. Тихий очень. Говорят, он как-то сейф у родителей вскрыл и уехал с деньгами куда-то. Это давно было.
11 июля Моисеев во время следственного эксперимента показал, где и как убивал девочку.
— По данным следствия, обвиняемый с целью совершения преступления против половой неприкосновенности вывез в лесной массив на автомобиле
Вину Моисеев признал. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего
Пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок; пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ — от 12 до 20 лет заключения.
Утром 12 июля городской суд отправил его в СИЗО, пока на два месяца.
«К нам же внуков отправляют на лето»
13 июля должны пройти похороны убитой девочки, но эта жуткая история еще долго будет в памяти жителей.
— Вы не представляете, в каком мы пребываем шоке, — призналась местная жительница. — К нам же внуков сюда дети из больших городов отправляют на лето. И дети тут бегают. Считалось, что это безопасно. А теперь мы их везде провожаем — страшно. В сообществах [в соцсетях] требуют отдать его людям. Все в шоке.