На Южном Урале весь город искал пропавшую школьницу — над ней надругался, а потом зарезал отец подружки

Когда к Моисеевым пришла мама пропавшей девочки, все отправились на поиски, в том числе и Дмитрий. Ночью родители обратились в полицию. После этого к родственникам начали присоединяться силовики, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные жители города, некоторых днем даже отпустили с работы, чтобы помочь в поисках ребенка. В город стянули сотрудников полиции со всей округи.



«Кололи всю ночь»

В тот день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, обычно это делается, чтобы расширить полномочия следователей. Жители еще верили, что девочка найдется живой, а уголовное дело — формальность. Лишь к вечеру надежды начали таять, особенно после того, как из реки достали рюкзачок школьницы. В нем был чехол от телефона, но сам смартфон не нашли.