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На Южном Урале весь город искал пропавшую школьницу — над ней надругался, а потом зарезал отец подружки

В одном материале рассказываем всё, что известно об этой трагедии

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Школьница пропала после прогулки с подругой

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В небольшом городке на Южном Урале родители никогда не волновались за детей, отпуская на прогулку, в школу, до магазина. Но на этой неделе жителей потрясла ужасная новость — 11-летняя девочка пропала вечером 9 июля, не дойдя буквально 200 метров до дома. Больше суток школьницу искали родные, полиция, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные жители, которые выходили на поиски, проверяли все чердаки и подвалы, прочесывали лес, заглядывая за каждый куст. Утром 11 июля стало известно, что девочка погибла. По подозрению в убийстве школьницы задержали отца ее подруги Дмитрия Моисеева, позже стало известно, что он зарезал девочку после того, как надругался над ней.

Наши коллеги из 74.RU собрали всё, что известно об этой трагедии, не указывая конкретных данных погибшего ребенка, чтобы не нарушать закон «О СМИ».

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Видео: 74.RU

«Минут пять, и она была бы уже дома»

О том, что в небольшом уральском городке пропал ребенок, местные жители узнали утром 10 июля, но поиски девочки начались еще накануне вечером.

— Сестра гуляла с подругой, в 20:40 они разошлись, и сестра должна была отправиться домой. Поскольку город у нас маленький, минут пять, и она была бы уже дома, но с того времени она на связь не выходит, на звонки не отвечает, телефон выключен, — рассказала сестра пропавшей школьницы 10 июля. — Мы ее всю ночь искали по городу, каждый закоулочек, и сегодня продолжаем, но никаких пока зацепок.

Школьница жила в тихом дворе маленького городка

Школьница жила в тихом дворе маленького городка

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В тот вечер девочка должна была вернуться в квартиру бабушки, по словам родных, она в основном жила там. Когда ребенок не пришел домой, бабушка забила тревогу и позвонила родителям, те пошли искать дочь. Они знали, с кем из подруг она гуляет, поэтому отправились к семье Дмитрия Моисеева.

Около дома люди спокойно оставляют вещи, и за детей взрослые тоже особо не волновались

Около дома люди спокойно оставляют вещи, и за детей взрослые тоже особо не волновались

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Позже детальнее картину вечера 9 июля помогла восстановить супруга задержанного Дмитрия Моисеева. По словам женщины, в тот день ее дочь гуляла вместе с исчезнувшей девочкой в парке, они были на площадке. Около 21 часа за девчонками поехал ее муж, он довез дочь до дома и сказал ей идти внутрь, а подружку он сам до дома отвезет, и уехал. Вернулся домой уже около 23 часов, сказал, что девочка отказалась с ним ехать, он ее высадил, а сам якобы был эти два часа на ферме.

Супруга Моисеева вместе с мужем искала пропавшую девочку. Она признаётся: до последнего не верила, что он мог убить ребенка

Супруга Моисеева вместе с мужем искала пропавшую девочку. Она признаётся: до последнего не верила, что он мог убить ребенка

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Когда к Моисеевым пришла мама пропавшей девочки, все отправились на поиски, в том числе и Дмитрий. Ночью родители обратились в полицию. После этого к родственникам начали присоединяться силовики, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные жители города, некоторых днем даже отпустили с работы, чтобы помочь в поисках ребенка. В город стянули сотрудников полиции со всей округи.

«Кололи всю ночь»

В тот день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, обычно это делается, чтобы расширить полномочия следователей. Жители еще верили, что девочка найдется живой, а уголовное дело — формальность. Лишь к вечеру надежды начали таять, особенно после того, как из реки достали рюкзачок школьницы. В нем был чехол от телефона, но сам смартфон не нашли.

Вечером 10 июля силовики задержали 36-летнего Дмитрия Моисеева, оперативники вышли на него благодаря камерам и данным о геолокации.

— Кололи всю ночь, он дал признательные показания и показал, где сбросил тело, — рассказал источник 74.RU, близкий к следствию.

Судя по снимкам в соцсетях, Моисеев раньше трудился на Ямале, вероятно, вахтовым методом

Судя по снимкам в соцсетях, Моисеев раньше трудился на Ямале, вероятно, вахтовым методом

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О том, что девочка убита, силовики сообщили лишь утром 11 июля. Семья о смерти ребенка узнала из новостей.

— Мы увидели новости. Я подумала, что это чудовищная ошибка. Мы-то думали, что ее сегодня еще ищут, — рассказала сестра убитой школьницы. — Я пошла в отделение [полиции], и там нам всё сказали. Позвонила маме, попросила прийти ее на допрос, потому что понимала, что нужно как-то ее подготовить. Когда она пришла, уже рассказала всё.

Надругался и зарезал

Труп девочки нашли недалеко от дороги, ведущей на ферму, принадлежащую родителям Моисеева.

По словам супруги Моисеева, в тот вечер, когда была убита девочка, муж был нетрезв.

— Он выпил две бутылки. А пить ему вообще нельзя, как родители говорили, — сказала Мария.

На ферме, как и на дороге к ней, довольно пустынно

На ферме, как и на дороге к ней, довольно пустынно

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При этом о родителях Моисеева соседи отзываются хорошо, а вот о нем самом — не очень.

— Родители у него труженики, всё время на работе. Мама добрая очень, — рассказала их соседка. — Раньше она в магазине у дома постоянно Kitekat покупала, потому что котят все выкидывают, и она их кормила. Ничего плохого про родителей сказать нельзя. А парень странноватый. Тихий очень. Говорят, он как-то сейф у родителей вскрыл и уехал с деньгами куда-то. Это давно было.

Это дом Моисеева. Очевидно, что семья живет в достатке

Это дом Моисеева. Очевидно, что семья живет в достатке

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11 июля Моисеев во время следственного эксперимента показал, где и как убивал девочку.

— По данным следствия, обвиняемый с целью совершения преступления против половой неприкосновенности вывез в лесной массив на автомобиле 11-летнюю девочку. После совершения преступления обвиняемый нанес несколько ножевых ранений ребенку, ставших причиной ее смерти, — прокомментировал старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

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Видео: Следственный комитет

Вину Моисеев признал. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летия).

Пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок; пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ — от 12 до 20 лет заключения.

Утром 12 июля городской суд отправил его в СИЗО, пока на два месяца.

«К нам же внуков отправляют на лето»

13 июля должны пройти похороны убитой девочки, но эта жуткая история еще долго будет в памяти жителей.

— Вы не представляете, в каком мы пребываем шоке, — призналась местная жительница. — К нам же внуков сюда дети из больших городов отправляют на лето. И дети тут бегают. Считалось, что это безопасно. А теперь мы их везде провожаем — страшно. В сообществах [в соцсетях] требуют отдать его людям. Все в шоке.

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