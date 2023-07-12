«Ставить прививки до октября»: сибирячка заявила, что ее 2-летнюю дочь прикусила коза в контактном зоопарке

По словам женщины, после происшествия она обратилась в больницу скорой медицинской помощи, где ребенку провели осмотр и поставили диагноз. В справке, которую выдали несовершеннолетней (имеется в распоряжении НГС), указано, что девочка получила укушенную рану пальца левой кисти. Виктория сообщила НГС, что ее дочери назначили прививки — вакцину для профилактики бешенства. По ее словам, если животное, которое могло прикусить ребенка, не поместить на 10-дневный карантин, уколы несовершеннолетней придется ставить до начала октября этого года.

