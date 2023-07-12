«Ставить прививки до октября»: сибирячка заявила, что ее 2-летнюю дочь прикусила коза в контактном зоопарке

Жительница Новосибирска Виктория заявила, что ее двухлетняя дочь повредила руку в контактном зоопарке. Как сообщила женщина НГС, ребенка могла прикусить коза во время кормления животного. Инцидент произошел 9 июля в контактном зоопарке по улице Планетной, 53. Там находится пони-клуб «Серебряная подкова».
— У ребенка на руке внешняя царапина, но она была до крови. Животное не прокусило, а зубами прошлось, как понимаю, — рассказала Виктория. — Травма левой руки, в ней она держала еду для животных, правой — кормила. Левой никак не касалась ограждения и поцарапать не могла. Ребенок заплакал, мы обратились к администратору, специалист оказала нам помощь и показала паспорта животных.
По словам женщины, после происшествия она обратилась в больницу скорой медицинской помощи, где ребенку провели осмотр и поставили диагноз. В справке, которую выдали несовершеннолетней (имеется в распоряжении НГС), указано, что девочка получила укушенную рану пальца левой кисти. Виктория сообщила НГС, что ее дочери назначили прививки — вакцину для профилактики бешенства. По ее словам, если животное, которое могло прикусить ребенка, не поместить на 10-дневный карантин, уколы несовершеннолетней придется ставить до начала октября этого года.
— Если по выходу из карантина с животными всё будет в порядке, моему ребенку прекратят ставить прививки. Прививки серьезные, достаточно сильно влияют на весь организм, — сообщила Виктория. — Сейчас главное — животных на карантин отправить, чтобы выдали справки. Когда это произошло, зоопарк всё нормально сделал, оказал первую помощь.
НГС связался с представителем «Серебряной подковы» Екатериной Корнеевой. Она сообщила, что ей известно о ситуации, но считает, что животное не могло повредить руку ребенка.
— Подруга посетительницы сказала, что ребенок мог поцарапаться об забор, не видели этот момент. Коза не имеет зубов и навряд ли могла укусить — жвачное животное. Нет клыков, как у собаки, верхнее небо пустое, есть маленькие тупые нижние зубки, которые травку отщипывают с земли, — сказала Екатерина. — Они обратились к администратору, и им предложили показать документы, что имеются прививки. Если животное привито от бешенства, то ребенку уколы ставить не надо.
По словам женщины, посетительница отказалась от просмотра документов, сославшись на то, что ребенок мог поцарапаться об ограждение, и отвела свою дочь в травмпункт для обработки от столбняка. После посещения врачей женщина обратилась в ветеринарию, чтобы козу поместили на карантин.
— На карантине весь загон. Сегодня приезжали ветеринары, поставили животных на карантин. Они будут приезжать к козочкам, осматривать, мерить температуру, смотреть на активность животных и на то, как они едят корм, — сказала специалист. — Карантин действует с 12 по 22 июля, животные будут осмотрены. В стадо входят около семи мамочек и семи козлят — мамы с детишками, малышам 2–3 месяца.
В конце июня на окраине рабочего поселка Сузун местные жители нашли труп крокодила. По их словам, хищника содержал в личном контактном зоопарке местный фермер вместе со страусами, обезьянами, змеями и волками.