Мертвого крокодила нашли на окраине поселка под Новосибирском — он жил с волками, питоном и обезьянами

На окраине рабочего поселка Сузун в Новосибирской области местные жители нашли труп крокодила. По их словам, хищника содержал в личном контактном зоопарке местный фермер вместе со страусами, обезьянами, змеями и волками.
— Он просто таскал его по улице. Замотал морду изолентой. У него, бедолаги, хвост волочился по асфальту, — сообщила жительница Сузуна Ирина Гаан.
По словам сузунцев, фермер мечтал открыть бесплатный зоопарк на заброшенном заводе. Но денег на аренду земли и содержание животных ему не хватило.
— Когда понял, что кормить зверей нечем, от многих избавился. Труп крокодила выбросил за домом. Волков пощадил, выпустил на волю, — цитируют местных жителей «Вести Новосибирск».
Сегодня стало известно, что канадских волков, которых якобы отпустил на волю фермер, изловили. Вместе с изъятым у мужчины питоном их отправили на передержку в Новосибирский зоопарк. На хищников жаловались местные жители.
— В министерство обращалась администрация Сузунского района в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за нахождения диких волков на территории рабочего поселка Сузунский. Нами направлены обращения в правоохранительные органы и в Росприроднадзор для принятия мер, — сообщили НГС в Минприроды Новосибирской области. — По поводу крокодила заявлений в министерство не поступало.
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