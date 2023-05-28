«Чудище, угомонись!»: как аллигатор встречает покупателей в новосибирском магазине сантехники

В Новосибирском магазине сантехники больше 20 лет живет крокодил Кузя, который стал символом компании. В этом видео директор магазина рассказывает историю появления аллигатора и объясняет, почему именно этот хищник запал ему в душу.
— У нас есть замечательный слоган в фирме: «У нас нет плохих клиентов, у нас есть сытый крокодил». В этом — такая сермяжная правда. Его поведение в чем-то отражает нашу суть: мы — мирные, тихие и всех любим, когда сытые и когда нас любят. Но если вдруг когда-то кто-то чего-то и как-то не так, то уж [извините], — говорит директор магазина «Идеал Стандарт» Владимир Фрадкин.
Некоторые покупатели сначала не верят, что крокодил настоящий. По словам сотрудников, крокодил в последние годы действительно не такой активный, как был раньше. Его кормят примерно раз в неделю — раньше крысами, теперь рыбой. Делает это один и тот же человек уже на протяжении 20 лет. В этом видео экспедитор Николай Галкин описывает свои первые эмоции, вспоминает, как сначала боялся открывать окно аквариума.
Смотрите видео и читайте репортаж Ильи Калинина из магазина, где живет