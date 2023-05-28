«Чудище, угомонись!»: как аллигатор встречает покупателей в новосибирском магазине сантехники

— У нас есть замечательный слоган в фирме: «У нас нет плохих клиентов, у нас есть сытый крокодил». В этом — такая сермяжная правда. Его поведение в чем-то отражает нашу суть: мы — мирные, тихие и всех любим, когда сытые и когда нас любят. Но если вдруг когда-то кто-то чего-то и как-то не так, то уж [извините], — говорит директор магазина «Идеал Стандарт» Владимир Фрадкин.