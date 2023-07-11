«Вышла из дома и не вернулась»: 14-летняя девочка пропала в Кировском районе

В Новосибирске пропала 14-летняя Фарангис Пулотова. Девочка вышла из дома в Кировском районе 10 июля и не вернулась.
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже подростка. Девочка пропала 10 июля, вышла из дома и не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — рассказала НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, черные глаза. Предположительно, была одета в зеленую толстовку, зеленую футболку, черно-белые клетчатые штаны, черные кроссовки. Носит очки.
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На прошлой неделе в Бердске пропали двое подростков: 15-летняя девочка и 17-летний мальчик. Полиции удалось их найти.