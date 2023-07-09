«Жизни и здоровью ничего не угрожает»: полицейские нашли пропавших подростков в Бердске

В Новосибирской области полиция отыскала пропавших в Бердске подростков.
О том, что детей нашли живыми, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— По предварительной информации, в отношении них противоправных деяний не совершено, жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудниками ПДН выясняются причины ухода подростков из дома, — сообщили в ведомстве.
Как уточнила НГС мать подростков Юлия, детей нашли 9 июля. Несовершеннолетние находились в Бердске и, по их словам, за пределы города не выезжали.
— Нашли сегодня, когда именно, я не знаю. Находились в Бердске, якобы ходили по улице, — сказала сибирячка.
Накануне в деревне Казаково Новосибирской области пропал