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«Жизни и здоровью ничего не угрожает»: полицейские нашли пропавших подростков в Бердске

Несовершеннолетние ушли из дома 7 июля

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Несовершеннолетние находились в Бердске

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В Новосибирской области полиция отыскала пропавших в Бердске подростков. 15-летняя девочка и 17-летний парень ушли из дома 7 июля.

О том, что детей нашли живыми, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По предварительной информации, в отношении них противоправных деяний не совершено, жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудниками ПДН выясняются причины ухода подростков из дома, — сообщили в ведомстве.

Как уточнила НГС мать подростков Юлия, детей нашли 9 июля. Несовершеннолетние находились в Бердске и, по их словам, за пределы города не выезжали.

— Нашли сегодня, когда именно, я не знаю. Находились в Бердске, якобы ходили по улице, — сказала сибирячка.

Накануне в деревне Казаково Новосибирской области пропал 12-летний мальчик. Ребенка нашли 9 июля.

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