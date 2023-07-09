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«Уехал на велосипеде»: в Новосибирской области пропал 12-летний мальчик

Ребенок исчез накануне

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Заявка поступила на горячую линию поискового отряда

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В Новосибирской области ищут 12-летнего Никиту Логинова. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», местонахождение подростка неизвестно с 8 июля.

В сообщении указано, что ребенок пропал в деревне Казаково Коченевского района.

— 8 июля уехал из дома на велосипеде и не вернулся, — указано в сообщении.

Рост Никиты Логинова — 139 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза карие. Ребенок был одет в синюю футболку, шорты цвета хаки, черные шлепанцы. С собой у мальчика был серый велосипед.

Как сообщила НГС информационный координатор Юлия Стецюк, заявка об исчезновении ребенка поступила на горячую линию поискового отряда.

— Идет активное распространение ориентировки в Сети, отрядом «ЛизаАлерт» объявлен сбор на поиск добровольцев, — сообщила специалист.

Накануне стало известно, что под Новосибирском, в Бердске, пропали двое подростков. Их местонахождение неизвестно с 7 июля.

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