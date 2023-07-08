Двое подростков пропали под Новосибирском — их ищет полиция

Под Новосибирском в Бердске пропали двое подростков. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, их местонахождение неизвестно с 7 июля.



— В отдел МВД России по Бердску поступило заявление от матери подростов о пропаже 2005 года рождения юноши и 2007 года рождения девушки, — пояснили в ведомстве.

