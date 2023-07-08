Двое подростков пропали под Новосибирском — их ищет полиция

Под Новосибирском в Бердске пропали двое подростков. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, их местонахождение неизвестно с 7 июля.
— В отдел МВД России по Бердску поступило заявление от матери подростов о пропаже 2005 года рождения юноши и 2007 года рождения девушки, — пояснили в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают их местонахождение.
Как рассказала НГС мать детей Юлия,
— Они пропали примерно в 20:00, когда я уже возвращалась из полиции домой, то повстречала их по дороге, но они убежали, это было примерно в 4 часа ночи. Илья был одет в черную кепку с надписью Puma, черную кофту, черные штаны и темно-синие кроссовки. Алина была одета в красно-черную клетчатую рубашку, салатовый топик, бежевые штаны и белые кроссовки, — пояснила женщина.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите об этом по номеру 112.
В Новосибирске продолжаются поиски