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Двое подростков пропали под Новосибирском — их ищет полиция

По словам матери детей, один из подростков уже пропадал

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Пропали 15-летняя Алина и 17-летний Илья

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Под Новосибирском в Бердске пропали двое подростков. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, их местонахождение неизвестно с 7 июля.

— В отдел МВД России по Бердску поступило заявление от матери подростов о пропаже 2005 года рождения юноши и 2007 года рождения девушки, — пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают их местонахождение.

Как рассказала НГС мать детей Юлия, 15-летняя Алина уже дважды пропадала, 17-летний Илья впервые сбежал из дома.

— Они пропали примерно в 20:00, когда я уже возвращалась из полиции домой, то повстречала их по дороге, но они убежали, это было примерно в 4 часа ночи. Илья был одет в черную кепку с надписью Puma, черную кофту, черные штаны и темно-синие кроссовки. Алина была одета в красно-черную клетчатую рубашку, салатовый топик, бежевые штаны и белые кроссовки, — пояснила женщина.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите об этом по номеру 112.

В Новосибирске продолжаются поиски 13-летнего подростка, который пропал 26 июня в Томской области. По данным волонтеров, он может находиться в нашем регионе.

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