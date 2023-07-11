Застрелили во время пробежки в парке. Все, что известно о резонансном убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар»

10 июля, в Краснодаре застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города,
— По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы, — уточнили в администрации.
4 выстрела
По данным телеграм-канала SHOT, около 8 утра чиновник отправился на пробежку по тропе здоровья. Около спорткомплекса «Олимп» в него четыре раза выстрелил неизвестный, а затем скрылся. Уточняется, что Ржицкий умер от полученных ран на месте.
Телеграм-канал BAZA сообщает, что изначально эксперт, работавший на месте преступления, предположил, что Ржицкий получил колото-резаные ранения, и лишь к пяти вечера экспертиза выяснила, что чиновника убили четырьмя выстрелами в спину. При этом в теле погибшего обнаружили две
Убийство Ржицкого было тщательно спланировано — киллер долго следил за маршрутами его передвижения, утверждает SHOT. Однако пока ни на одну камеру видеонаблюдения момент убийства не попал. На месте происшествия обнаружили его часы и наушники, поэтому речь об ограблении не идет, сообщает Mash.
Особо важное дело
После случившегося в Краснодаре возбудили уголовное дело об убийстве (
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным SHOT, в городе объявили план «Перехват», также уже допрошены сотрудники «Олимпа». Они говорят, что ничего не видели.
Профессионал, оптимист, настоящий командир
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал убийство Ржицкого. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.
— Знал его еще в качестве командира подлодки «Краснодар». В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом, — написал Первышов в своем телеграм-канале.
Также о смерти чиновника высказался депутат городской думы Владимир Вербицкий. Он назвал Ржицкого «профессионалом, оптимистом, настоящим командиром».
— Был знаком со Станиславом Леонидовичем. Он «посвящал» меня в подводники, удостоверение до сих пор хранится на почетном месте. Очень грустно, что такие люди уходят молодыми. Так много не успел сделать… — написал Вербицкий в телеграм-канале.
Что еще известно об убитом?
Согласно данным из соцсетей, Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года, окончил школу в Чите, а затем — Санкт-Петербургский военно-морской институт, жил в Севастополе, любил кататься на велосипеде и увлекался бегом.
Станислав Ржицкий служил на флоте в звании капитана второго ранга. Он командовал подводной лодкой «Алроса», сообщало в 2015 году Минобороны. С декабря 2016 года Ржицкий возглавлял командование над экипажем подводной лодки «Краснодар», вооруженной ракетами «Калибр». В 2017 году судно осуществляло пуски крылатых ракет по боевикам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в ходе действий РФ в Сирии.
По данным Минобороны РФ, 14 июля 2022 года ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по Виннице. Украинские СМИ внесли Ржицкого в список капитанов российских подлодок, одна из которых, по их мнению, могла это сделать.
Отметим, что точно неизвестно, когда именно Станислав Ржицкий перешел на работу в администрацию Краснодара. Последнее упоминание о том, что он командовал подлодкой, было летом 2020 года.
В декларации сотрудников мэрии за 2021 год нет данных о Ржицком, а в