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Застрелили во время пробежки в парке. Все, что известно о резонансном убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар»

Станислав Ржицкий последнее время работал в мэрии столицы Кубани

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Станислав Ржицкий командовал подлодкой, а затем перешел на работу в мэрию Краснодара

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10 июля, в Краснодаре застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города, 42-летнего Станислава Ржицкого. В пресс-службе мэрии порталу 93.RU подтвердили, что Станислава Ржицкого «не стало».

— По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы, — уточнили в администрации.

4 выстрела

По данным телеграм-канала SHOT, около 8 утра чиновник отправился на пробежку по тропе здоровья. Около спорткомплекса «Олимп» в него четыре раза выстрелил неизвестный, а затем скрылся. Уточняется, что Ржицкий умер от полученных ран на месте.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что изначально эксперт, работавший на месте преступления, предположил, что Ржицкий получил колото-резаные ранения, и лишь к пяти вечера экспертиза выяснила, что чиновника убили четырьмя выстрелами в спину. При этом в теле погибшего обнаружили две 9-миллиметровые пули. По информации Mash, еще две пули прошли навылет через руку и бок Ржицкого. Чтобы найти эти пули и другие улики, полицейским пришлось повторно возвращаться на место преступления, пишет BAZA.

Убийство Ржицкого было тщательно спланировано — киллер долго следил за маршрутами его передвижения, утверждает SHOT. Однако пока ни на одну камеру видеонаблюдения момент убийства не попал. На месте происшествия обнаружили его часы и наушники, поэтому речь об ограблении не идет, сообщает Mash.

На месте происшествия работали следователи и эксперты

На месте происшествия работали следователи и эксперты

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Особо важное дело

После случившегося в Краснодаре возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщили около десяти вечера в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли сегодня утром на участке вблизи улицы Береговой. Расследованием займется первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следкома.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Официальный комментарий СК по поводу резонансного убийства

Видео: пресс-служба СК СК РФ по Краснодарскому краю

По данным SHOT, в городе объявили план «Перехват», также уже допрошены сотрудники «Олимпа». Они говорят, что ничего не видели.

Профессионал, оптимист, настоящий командир

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал убийство Ржицкого. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.

— Знал его еще в качестве командира подлодки «Краснодар». В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом, — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Станислав Ржицкий вместе с Евгением Первышовым

Станислав Ржицкий вместе с Евгением Первышовым

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Также о смерти чиновника высказался депутат городской думы Владимир Вербицкий. Он назвал Ржицкого «профессионалом, оптимистом, настоящим командиром».

— Был знаком со Станиславом Леонидовичем. Он «посвящал» меня в подводники, удостоверение до сих пор хранится на почетном месте. Очень грустно, что такие люди уходят молодыми. Так много не успел сделать… — написал Вербицкий в телеграм-канале.

Что еще известно об убитом?

Согласно данным из соцсетей, Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года, окончил школу в Чите, а затем — Санкт-Петербургский военно-морской институт, жил в Севастополе, любил кататься на велосипеде и увлекался бегом.

Мужчина увлекался велоспортом

Мужчина увлекался велоспортом

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Станислав Ржицкий служил на флоте в звании капитана второго ранга. Он командовал подводной лодкой «Алроса», сообщало в 2015 году Минобороны. С декабря 2016 года Ржицкий возглавлял командование над экипажем подводной лодки «Краснодар», вооруженной ракетами «Калибр». В 2017 году судно осуществляло пуски крылатых ракет по боевикам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в ходе действий РФ в Сирии.

По данным Минобороны РФ, 14 июля 2022 года ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по Виннице. Украинские СМИ внесли Ржицкого в список капитанов российских подлодок, одна из которых, по их мнению, могла это сделать.

Отметим, что точно неизвестно, когда именно Станислав Ржицкий перешел на работу в администрацию Краснодара. Последнее упоминание о том, что он командовал подлодкой, было летом 2020 года.

Станислав Ржицкий и Дмитрий Водолацкий, глава Западного округа города, администрация которого взяла шефство над экипажем подводной лодки «Краснодар»

Станислав Ржицкий и Дмитрий Водолацкий, глава Западного округа города, администрация которого взяла шефство над экипажем подводной лодки «Краснодар»

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В декларации сотрудников мэрии за 2021 год нет данных о Ржицком, а в 2022-м чиновникам разрешили перестать отчитываться о доходах. В веб-архиве сохранилась страница со структурой отдела по мобилизационной работе за январь 2022 года — там нет сведений о нем. Корреспондент 93.RU попыталась уточнить этот момент в пресс-службе мэрии Краснодара, но вопрос оставили без ответа.

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