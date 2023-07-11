Застрелили во время пробежки в парке. Все, что известно о резонансном убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар»

Станислав Ржицкий служил на флоте в звании капитана второго ранга. Он командовал подводной лодкой «Алроса», сообщало в 2015 году Минобороны. С декабря 2016 года Ржицкий возглавлял командование над экипажем подводной лодки «Краснодар», вооруженной ракетами «Калибр». В 2017 году судно осуществляло пуски крылатых ракет по боевикам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в ходе действий РФ в Сирии.

По данным Минобороны РФ, 14 июля 2022 года ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по Виннице. Украинские СМИ внесли Ржицкого в список капитанов российских подлодок, одна из которых, по их мнению, могла это сделать.



Отметим, что точно неизвестно, когда именно Станислав Ржицкий перешел на работу в администрацию Краснодара. Последнее упоминание о том, что он командовал подлодкой, было летом 2020 года.