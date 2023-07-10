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Тягач столкнулся с Honda на Ордынской трассе — видео жесткой аварии

По информации очевидцев, пострадали 3 человека

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Оба автомобиля получили серьезные повреждения

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8 июля на трассе перед Ордынкой столкнулись тягач с прицепом и кроссовер Honda C-RV. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, очевидцы сообщили о пострадавших.

Видео с моментом столкновения выложил телеграм-канал «АСТ-54 Black». Судя по кадрам видео, кроссовер остановился для поворота на перекрестке, и в этот момент фура сзади пошла на обгон и зацепила его.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / T.me

В Госавтоинспекции Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла в 11:20. За рулем фуры Volvo был мужчина 1977 года рождения. Он ехал по трассе К-17р в сторону Ордынского.

— По предварительной информации, на 78-м километре, совершая маневр обгона, столкнулся с попутным автомобилем Honda C-RV, которая поворачивала налево с включенным указателем левого поворота, рассказали в ГАИ.

После столкновения Volvo вылетел в левый кювет. Травмы получили водитель Honda C-RV — 19-летняя девушка — и ее 26-летняя пассажирка.

В пятницу, 7 июля, серьезное ДТП произошло в Кочковском районе — на трассе столкнулись джип и микроавтобус. В результате 2 человека погибли, еще 3 человек в тяжелом состоянии увезли в ЦРБ.

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