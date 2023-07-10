Тягач столкнулся с Honda на Ордынской трассе — видео жесткой аварии

8 июля на трассе перед Ордынкой столкнулись тягач с прицепом и кроссовер Honda C-RV. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, очевидцы сообщили о пострадавших.
Видео с моментом столкновения выложил телеграм-канал «АСТ-54 Black». Судя по кадрам видео, кроссовер остановился для поворота на перекрестке, и в этот момент фура сзади пошла на обгон и зацепила его.
В Госавтоинспекции Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла в 11:20. За рулем фуры Volvo был мужчина 1977 года рождения. Он ехал по трассе
— По предварительной информации, на
После столкновения Volvo вылетел в левый кювет. Травмы получили водитель Honda C-RV —
В пятницу, 7 июля, серьезное ДТП произошло в Кочковском районе — на трассе столкнулись джип и микроавтобус. В результате 2 человека погибли, еще 3 человек в тяжелом состоянии увезли в ЦРБ.