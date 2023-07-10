Тягач столкнулся с Honda на Ордынской трассе — видео жесткой аварии

8 июля на трассе перед Ордынкой столкнулись тягач с прицепом и кроссовер Honda C-RV. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, очевидцы сообщили о пострадавших.

Видео с моментом столкновения выложил телеграм-канал «АСТ-54 Black». Судя по кадрам видео, кроссовер остановился для поворота на перекрестке, и в этот момент фура сзади пошла на обгон и зацепила его.