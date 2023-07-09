«Бой не на жизнь»: полиция начала проверку после сообщения о массовой драке в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке в Октябрьском районе. Информация о конфликте появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Драка на остановке «Октябрьский универмаг», улица Кирова. По состоянию участников видно, что бой не на жизнь, — говорится в посте.
По данным регионального МВД, в полицию участники конфликта обращаться не стали.
— В полицию поступило сообщение о драке на улице Кирова. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Никто из участников конфликта обращаться с заявлением не захотел. Сообщений из медицинского учреждения не поступало. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее массовая драка произошла в Хилокском микрорайоне. Инцидент попал на видео.