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«Бой не на жизнь»: полиция начала проверку после сообщения о массовой драке в Новосибирске

По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке «Октябрьский универмаг»

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Инцидент произошел на улице Кирова

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке в Октябрьском районе. Информация о конфликте появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Драка на остановке «Октябрьский универмаг», улица Кирова. По состоянию участников видно, что бой не на жизнь, — говорится в посте.

По данным регионального МВД, в полицию участники конфликта обращаться не стали.

— В полицию поступило сообщение о драке на улице Кирова. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Никто из участников конфликта обращаться с заявлением не захотел. Сообщений из медицинского учреждения не поступало. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее массовая драка произошла в Хилокском микрорайоне. Инцидент попал на видео.

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Массовая дракаПолицияНовосибирск
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