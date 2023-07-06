Каменщик погиб на стройке в Новосибирске — следователи возбудили дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели каменщика на стройке. Его начальника подозревают в нарушении правил безопасности.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, трагедия произошла 1 июня днем в Центральном районе Новосибирска.
— Подозреваемый, являясь производителем работ, не обеспечил безопасные условия труда работника при строительстве многоквартирного дома. А именно допустил к работе каменщика, не имеющего допуска для работы на высоте и страховочного снаряжения, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
1 июня работник находился на строительной площадке на 12-м этаже, где не было ограждений. Он упал и скончался от полученных телесных повреждений.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас сотрудники допрашивают свидетелей, проводят экспертизы. Расследование дела продолжается.
Как сообщил НГС источник, трагедия произошла по адресу Писарева, 42. Застройщик — «Краснообск.Монтажспецстрой». Директор организации Виктор Плахотников подтвердил НГС, что на стройке погиб рабочий.
В середине июня четверо рабочих во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков упали в резервуар ТЭЦ-5. Один из них погиб, трое пострадали. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». А в «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что проведут расследование случившегося.