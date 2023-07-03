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Тема дняДевятиклассница найдена погибшей
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Девятиклассницу нашли погибшей в квартире на Демакова

Предположительно девушка отравилась неизвестным веществом

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Инцидент произошел на улице Демакова

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В квартире на улице Демакова в Советском районе нашли тело девятиклассницы. В новосибирской прокуратуре сообщили, что по факту смерти школьницы начата проверка.

— Прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей. При наличии оснований будут организованы иные проверочные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

По информации телеграм-канала АСТ-54 Black, девочка могла отравиться неизвестным веществом. Якобы рядом с погибшей нашли электронную сигарету. Точную причину смерти определит экспертиза. Известно, что девушка росла в полной семье, на учете в ПДН не состояла.

НГС также направил запросы в Следственный комитет и пресс-службу регионального ГУ МВД.

В сентябре 2022 года в Бердске 15-летний мальчик умер после того, как покурил электронную сигарету.

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