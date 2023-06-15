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«Майами БиС»: как снаружи и внутри выглядит сауна, в которой погиб 10-летний мальчик — фото

На месте трагедии работают следователи

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Тело ребенка нашли в бассейне

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Появились фотографии из новосибирской сауны, где 14 июня погиб 10-летний мальчик. Здание, по словам руководителя, оформлено как частный дом.

Журналист НГС побывала в сауне, в которой произошел смертельный инцидент. Как рассказала руководитель сауны «Майами БиС» на улице Никитина, 98/1 Ирина Чагина, здание зарегистрировано как частный дом, а помещения в нем сдают в аренду. Второй филиал сауны на улице Пролетарской, 126 работает таким же образом. По словам женщины, родителей заранее предупреждают о том, что детям нельзя купаться без присмотра.

Сейчас, передает журналист, на место приехала следователь.

Сама сауна, отметили местные жители, их не беспокоит. Она работает уже 10 лет

Сама сауна, отметили местные жители, их не беспокоит. Она работает уже 10 лет

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Так выглядит здание снаружи

Так выглядит здание снаружи

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В 2021 году в этом же здании уже утонул мальчик. Тогда взрослые праздновали день рождения в сауне.

Погиб ребенокСаунаУтонулБассейн
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