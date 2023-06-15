«Майами БиС»: как снаружи и внутри выглядит сауна, в которой погиб 10-летний мальчик — фото

Появились фотографии из новосибирской сауны, где 14 июня погиб 10-летний мальчик. Здание, по словам руководителя, оформлено как частный дом.
Журналист НГС побывала в сауне, в которой произошел смертельный инцидент. Как рассказала руководитель сауны «Майами БиС» на улице Никитина, 98/1 Ирина Чагина, здание зарегистрировано как частный дом, а помещения в нем сдают в аренду. Второй филиал сауны на улице Пролетарской, 126 работает таким же образом. По словам женщины, родителей заранее предупреждают о том, что детям нельзя купаться без присмотра.
Сейчас, передает журналист, на место приехала следователь.
В 2021 году в этом же здании уже утонул мальчик. Тогда взрослые праздновали день рождения в сауне.