Массовое ДТП произошло на улице Большевистской в Новосибирске — видео последствия аварии

В Новосибирске днем 12 июня на улице Большевистской произошло массовое ДТП с участием трех седанов: белого Honda Torneo, серого Renault Logan и белого Nissan Almera. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На место приехал пожарный автомобиль, работают сотрудники МЧС, — написал автор поста.
В пресс-службе регионального МЧС подтвердили информацию об аварии. На место выезжали пожарные для отключения аккумуляторных батарей.
Ранее два автомобиля столкнулись на Бердском шоссе у остановки «Поселок Кирова». Видео с места ДТП опубликовали в Сети.