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Массовое ДТП произошло на улице Большевистской в Новосибирске — видео последствия аварии

На месте аварии работают пожарные

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Последствия аварии сняли на видео

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В Новосибирске днем 12 июня на улице Большевистской произошло массовое ДТП с участием трех седанов: белого Honda Torneo, серого Renault Logan и белого Nissan Almera. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На место приехал пожарный автомобиль, работают сотрудники МЧС, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили информацию об аварии. На место выезжали пожарные для отключения аккумуляторных батарей.

Ранее два автомобиля столкнулись на Бердском шоссе у остановки «Поселок Кирова». Видео с места ДТП опубликовали в Сети.

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