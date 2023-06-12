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Два автомобиля разбились в жестком ДТП у поселка Кирова на Бердском шоссе

Авария произошла около 09:30 12 июня

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ДТП не вызвало затора на Бердском шоссе: сервисы пробок показывают участок дороги зеленым цветом

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Утром 12 июня два автомобиля столкнулись на Бердском шоссе у остановки «Поселок Кирова». Видео с места ДТП опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», а фотографии — в приложении 2ГИС.

— Автомобили, попавшие в аварию, получили серьезные повреждения. Наш читатель, приславший видео, сообщил, что происшествие случилось около 09:30 утра, — говорится в посте «АСТ-54».

Водителей и пассажиров, угодивших в ДТП, на фото не видно

Водителей и пассажиров, угодивших в ДТП, на фото не видно

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В ГИБДД Новосибирской области еще не прокомментировали ДТП.

Ранее на месте гибели трех жителей Новосибирской области между поселками Дорогино и Запрудный заметили щенка хаски. Он забрался в один из покореженных в аварии автомобилей, сотрудник областной ГИБДД предположил, что пес ищет своего хозяина.

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