Два автомобиля разбились в жестком ДТП у поселка Кирова на Бердском шоссе

Утром 12 июня два автомобиля столкнулись на Бердском шоссе у остановки «Поселок Кирова». Видео с места ДТП опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», а фотографии — в приложении 2ГИС.



— Автомобили, попавшие в аварию, получили серьезные повреждения. Наш читатель, приславший видео, сообщил, что происшествие случилось около 09:30 утра, — говорится в посте «АСТ-54».