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Смертельное ДТП на Северном объезде: «Ока» влетела в рейсовый автобус с пассажирами

Перед столкновением с автобусом легковая машина въехала в барьер

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62-летний водитель скончался в больнице

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В Мошковском районе Новосибирской области вечером 7 июня произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 62-летний водитель «Оки».

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, около 18:25 «Ока» ехала по Северному объезду со стороны Кемерова.

— Водитель совершил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся с попутным междугородним автобусом НЕФАЗ, которым управлял 40-летний водитель. В момент ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров, из них никто не пострадал, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП водителя легковушки экстренно доставили в больницу, где он скончался спустя пару часов. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее в Первомайском районе столкнулись тягач «Мерседес» с ВАЗом. В результате пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа.

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