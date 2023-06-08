Смертельное ДТП на Северном объезде: «Ока» влетела в рейсовый автобус с пассажирами

В Мошковском районе Новосибирской области вечером
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, около 18:25 «Ока» ехала по Северному объезду со стороны Кемерова.
— Водитель совершил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся с попутным междугородним автобусом НЕФАЗ, которым управлял
В результате ДТП водителя легковушки экстренно доставили в больницу, где он скончался спустя пару часов. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.
Ранее в Первомайском районе столкнулись тягач «Мерседес» с ВАЗом. В результате пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа.