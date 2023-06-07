Путин впервые прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. Он упомянул инцидент в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда обсуждалась ситуация вокруг Украины. По словам Путина, киевские власти с подачи «западных кураторов» делают ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы и организуют диверсии на российской территории.
— Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, — приводят слова Путина на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что Путин получает доклады по линии Минобороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС. Сам Песков назвал ситуацию «преднамеренной диверсией Украины», одной из целей которой было лишить Крым воды.
— Падает уровень воды в водохранилище. И, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — говорил Песков.
Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщили, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. По актуальным данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплены 36 населенных пунктов в трех округах региона, подтоплено около 15 тысяч домовладений.
Мы вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали обо всём, что известно о случившейся ситуации.