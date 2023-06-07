Оставил вещи и исчез: в Новосибирской области ищут мужчину, который пропал возле реки

В Новосибирской области сотрудники спасательного отряда МЧС на воде и полицейские ищут мужчину. 6 июня он пошел к реке Омь в районе Куйбышевской ЦРБ и пропал без вести. Свои вещи пропавший бросил на берегу реки.
— Проходят поисковые мероприятия без вести пропавшего гражданина 1982 года рождения. Он 6 июня в 6 часов вечера пришел на берег реки Омь, оставил личные вещи и исчез, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что прорабатывают разные версии произошедшего. Спасатели пояснили, что реку будут исследовать водолазы.
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