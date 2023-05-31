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Тема дняДрака на улице Высоцкого в Новосибирске
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«Наблюдали более 20 человек»: новосибирцы устроили драку на улице Высоцкого — видео потасовки

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Инцидент произошел возле дома № 42 по улице В. Высоцкого.

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В Новосибирске произошла драка возле жилого дома в Октябрьском районе. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел возле дома № 42 по улице Владимира Высоцкого.

На кадрах видно, что в драке участвовали два человека, остальные люди наблюдали за происходящим со стороны.

— Завязалась потасовка под окнами дома Высоцкого, 42, за которой наблюдали более 20 человек, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад в Искитиме Новосибирской области толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Близкие жертвы ищут свидетелей драки.

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