«Наблюдали более 20 человек»: новосибирцы устроили драку на улице Высоцкого — видео потасовки

В Новосибирске произошла драка возле жилого дома в Октябрьском районе. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел возле дома
На кадрах видно, что в драке участвовали два человека, остальные люди наблюдали за происходящим со стороны.
— Завязалась потасовка под окнами дома Высоцкого, 42, за которой наблюдали более 20 человек, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
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