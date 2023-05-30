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Мать уверена, что нашли тело не ее сына: Бастрыкин поручил возобновить дело о пропаже подростка в Новосибирске

Трагедия произошла 10 лет назад

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Парень пропал перед Новым годом

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело об исчезновении в Новосибирске Артура Арутюняна. Трагедия произошла 10 лет назад, но мать уверена, что нашли тело не ее сына.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, 16-летний Артур Арутюнян пропал в Новосибирске в декабре 2012 года. Последний раз молодого человека видели в школе, откуда он отправился домой. Спустя два года в Томской области обнаружили тело, оно, согласно экспертизе, принадлежит подростку, но мама уверена, что это не ее сын. При этом, отметили в пресс-службе СК, ее доводы следствие во внимание не принимает. Мама Артура Арутюняна полагает, что не были приняты своевременные меры по установлению нахождения ее сына.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК по Новосибирской области Виталию Зарипову возобновить производство по уголовному делу, представить доклад о причинах приостановления дела, а после расследования — результаты.

16-летний подросток пропал 28 декабря 2012 года. Артур Арутюнян учился в колледж при СибГУТИ, в последний раз в 20:40 его зафиксировали камеры метрополитена: парень переходил по подземному переходу в сторону остановки маршруток на Речном вокзале. А в 20:52 позвонил с мобильного телефона, разговор длился всего 15 секунд.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Изначально следствие рассматривало версию, что молодой человек покончил с собой.

В мае 2013 года в реке в Томской области обнаружили тело подростка, экспертиза показала, что это может быть Артур, но мать не согласна с официальными выводами. Женщина заявила, что рост утопленника и ее сына не совпадают, а на руке найденного мужчины нет следов перелома, который Артур получил в августе 2012 года.

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