Мать уверена, что нашли тело не ее сына: Бастрыкин поручил возобновить дело о пропаже подростка в Новосибирске

В мае 2013 года в реке в Томской области обнаружили тело подростка, экспертиза показала, что это может быть Артур, но мать не согласна с официальными выводами. Женщина заявила, что рост утопленника и ее сына не совпадают, а на руке найденного мужчины нет следов перелома, который Артур получил в августе 2012 года.