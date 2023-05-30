Мать уверена, что нашли тело не ее сына: Бастрыкин поручил возобновить дело о пропаже подростка в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело об исчезновении в Новосибирске Артура Арутюняна. Трагедия произошла 10 лет назад, но мать уверена, что нашли тело не ее сына.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России,
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК по Новосибирской области Виталию Зарипову возобновить производство по уголовному делу, представить доклад о причинах приостановления дела, а после расследования — результаты.
16-летний подросток пропал 28 декабря 2012 года. Артур Арутюнян учился в колледж при СибГУТИ, в последний раз в 20:40 его зафиксировали камеры метрополитена: парень переходил по подземному переходу в сторону остановки маршруток на Речном вокзале. А в 20:52 позвонил с мобильного телефона, разговор длился всего 15 секунд.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Изначально следствие рассматривало версию, что молодой человек покончил с собой.
В мае 2013 года в реке в Томской области обнаружили тело подростка, экспертиза показала, что это может быть Артур, но мать не согласна с официальными выводами. Женщина заявила, что рост утопленника и ее сына не совпадают, а на руке найденного мужчины нет следов перелома, который Артур получил в августе 2012 года.