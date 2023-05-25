«Был выпивший и приставал к людям»: нижегородца сняли с поезда в Новосибирске — после мужчина пропал

Родственники ищут пропавшего в Новосибирске нижегородца Николая Махоткина. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Брат пропавшего Михаил рассказал НГС, что в начале мая Николай отправился на север перегонять большегруз. Он доехал на машине в Иркутск, затем в Забайкальск, а потом снова в Иркутск:
— Там он запил. Мы дали объявления, нашли его, связались с ним. Купили билет на поезд Иркутск-Москва. Сам он из Нижнего Новгорода, но поезд был только до Москвы. В Москве мать его встречала. 23 мая она дождалась поезд, проводница сказала ей, что его высадили в Новосибирске. Так как был выпивший и приставал к людям, — рассказал Михаил Махоткин.
Николая сняли с поезда примерно в 9 часов 21 мая. В МВД родственникам сказали, что на него составили протокол и отпустили. С тех пор с Николаем нет связи, только 22 мая он проводил операцию по карте. Родные мужчины подали заявление в полицию.
Николаю Махоткину 39 лет, его рост — 170 сантиметров, крепкого телосложения, глаза голубые. Всех, кто видел Николая, просьба сообщить в полицию.
В полиции на транспорте НГС сообщили, что на мужчину был составлен протокол по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас мужчина находится в Новосибирске.
В середине мая в Новосибирске искали 32-летнего Вячеслава Лепетенко. Мужчину нашли спустя 10 дней после пропажи.