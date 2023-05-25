«Был выпивший и приставал к людям»: нижегородца сняли с поезда в Новосибирске — после мужчина пропал

Брат пропавшего Михаил рассказал НГС, что в начале мая Николай отправился на север перегонять большегруз. Он доехал на машине в Иркутск, затем в Забайкальск, а потом снова в Иркутск:

— Там он запил. Мы дали объявления, нашли его, связались с ним. Купили билет на поезд Иркутск-Москва. Сам он из Нижнего Новгорода, но поезд был только до Москвы. В Москве мать его встречала. 23 мая она дождалась поезд, проводница сказала ей, что его высадили в Новосибирске. Так как был выпивший и приставал к людям, — рассказал Михаил Махоткин.