В запертой квартире на Танковой нашли тело мужчины — его передали полиции

В Новосибирске 17 мая в запертой квартире обнаружили тело мужчины на улице Танковой. Его передали сотрудникам полиции.
О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте»:
— Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции.
Инцидент произошел около полуночи.
Ранее тело мужчины обнаружили в запертой квартире в Ленинском районе. Спасателям пришлось вскрывать дверь.