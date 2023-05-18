freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 80.76
eur 87.57
Тема дняОсудили экс-директора оборонного завода
Все новости
Все новости

В запертой квартире на Танковой нашли тело мужчины — его передали полиции

Спасателям пришлось вскрывать дверь

1 515

Погибшего 65-летнего мужчину обнаружили спасатели

Поделиться

В Новосибирске 17 мая в запертой квартире обнаружили тело мужчины на улице Танковой. Его передали сотрудникам полиции.

О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте»:

— Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции.

Инцидент произошел около полуночи.

Ранее тело мужчины обнаружили в запертой квартире в Ленинском районе. Спасателям пришлось вскрывать дверь.

Калининский районСпасатели МАССУмер мужчинаПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter