Полиция нашла мужчину, которого затолкали в багажник машины на Затулинке

Полиция нашла мужчину, которого вчера на Затулинке затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Зорге, 50 в районе 17:30.
— Заявлений о совершении противоправных действий в полицию не поступало. Мужчины знакомы друг с другом. Все опрошены. Заявления о похищении нет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На вопрос о том, как мужчины объяснили произошедшее, в полиции ответили, что «все обстоятельства устанавливаются».
Местная жительница из окна успела снять машину, на которой увезли мужчину: в ролике видно, как с автомобиля срывают госномера.
В январе 2023 года полиция проверяла сообщение о похищении человека в Заельцовском районе.