Полиция нашла мужчину, которого затолкали в багажник машины на Затулинке

Полиция нашла мужчину, которого вчера на Затулинке затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Зорге, 50 в районе 17:30.

— Заявлений о совершении противоправных действий в полицию не поступало. Мужчины знакомы друг с другом. Все опрошены. Заявления о похищении нет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.