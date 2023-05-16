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Тема дняНайден мужчина, которого затолкали в багажник
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Полиция нашла мужчину, которого затолкали в багажник машины на Затулинке

Опрошены все участники произошедшего

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Местная жительница из окна успела снять машину, на которой увезли мужчину

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Полиция нашла мужчину, которого вчера на Затулинке затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Зорге, 50 в районе 17:30.

— Заявлений о совершении противоправных действий в полицию не поступало. Мужчины знакомы друг с другом. Все опрошены. Заявления о похищении нет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На вопрос о том, как мужчины объяснили произошедшее, в полиции ответили, что «все обстоятельства устанавливаются».

Местная жительница из окна успела снять машину, на которой увезли мужчину: в ролике видно, как с автомобиля срывают госномера.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В январе 2023 года полиция проверяла сообщение о похищении человека в Заельцовском районе.

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