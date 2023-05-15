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Водитель Subaru погиб в Новосибирской области — его автомобиль перевернулся на проезжей части

Мужчине было 69 лет

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ДТП произошло в субботу

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В Купинском районе Новосибирской области на выходных, 13 мая, произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 69-летний водитель Subaru Forester.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, около 14:30 водитель Subaru Forester ехал по автодороге со стороны села Стеклянное в сторону деревни Покровка.

— В районе 6-го километра автодороги допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате автоаварии водитель транспортного средства скончался, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства аварии уточняются.

В начале мая в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль съехал в кювет после наезда на ограждение. Водитель погиб.

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