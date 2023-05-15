Водитель Subaru погиб в Новосибирской области — его автомобиль перевернулся на проезжей части

В Купинском районе Новосибирской области на выходных,
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, около 14:30 водитель Subaru Forester ехал по автодороге со стороны села Стеклянное в сторону деревни Покровка.
— В районе 6-го километра автодороги допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате автоаварии водитель транспортного средства скончался, — сообщили в ГИБДД.
По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства аварии уточняются.
В начале мая в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль съехал в кювет после наезда на ограждение. Водитель погиб.