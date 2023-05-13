«Экипаж работал в кислородных масках»: борт из Тюмени запросил аварийное снижение в Толмачево

Самолет из Тюмени резко снизился при посадке в Новосибирске в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел вчера, 12 мая, около 19:00 по новосибирскому времени.
— Аварийное снижение. Экипаж при снижении в аэропорту Толмачево (Новосибирск) с эшелона 150 запросил аварийное снижение до эшелона 070. Экипаж работал в кислородных масках, — сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
В итоге борт благополучно приземлился в аэропорту.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили корреспонденту НГС, что все детали произошедшего сейчас уточняются.
— Новосибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства выполнения авиарейса из Тюмени в Новосибирск. По предварительным данным, 12.05.2023 около 19:00 в районе аэропорта Толмачево при завершении рейса по маршруту Тюмень — Новосибирск экипаж воздушного судна авиакомпании «Сибирь» принял решение о снижении эшелона следования, в дальнейшем самолет благополучно произвел посадку в пункте назначения в штатном режиме, — объяснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. — Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, проверке действий экипажа.
В Восточном межрегиональном СУТ СК России подтвердили факт произошедшего и пообещали предоставить более подробную информацию позже.
В авиакомпании S7 оперативно не ответили на запрос редакции, как и в аэропорту Толмачево.
Три дня назад в Толмачево после вылета вернулся самолет рейса Новосибирск — Кемерово.