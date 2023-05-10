Сибирячка пропала с 11-летним сыном после того, как решила присоединиться к контактерам с инопланетянами

7 мая представитель проекта Екатерина Мананникова на своей странице во «ВКонтакте» сообщила подписчикам, что «потерялись» Ольга и Дмитрий Лебедевы из Новосибирска, которые перестали поддерживать связь с родственниками.

— Ольга собиралась ехать обучаться в Воронеж в оздоровительный центр духовного и физического развития «Кассиопея». После сдала билет и пропала. Полиция уже приходила в два наших филиала в Воронеже и Новосибирске, — сообщила Екатерина.



На официальном сайте Воронежского оздоровительного центра «Кассиопея» клиентам предлагают пройти «сессии тестирования организма, энергоструктуры и также оздоровительные сессии на инновационном оборудовании»: в частности, в «камере с эффектом зеркал Козырева», которая «помогает осознанному астральному выходу» и «соединению с Высшим Я», а также в «яйце Да Винчи» — с целью «очищения энергетики от блоков и деструктивных программ».