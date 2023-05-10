Сибирячка пропала с 11-летним сыном после того, как решила присоединиться к контактерам с инопланетянами

Полиция разыскивает
7 мая представитель проекта Екатерина Мананникова на своей странице во «ВКонтакте» сообщила подписчикам, что «потерялись» Ольга и Дмитрий Лебедевы из Новосибирска, которые перестали поддерживать связь с родственниками.
— Ольга собиралась ехать обучаться в Воронеж в оздоровительный центр духовного и физического развития «Кассиопея». После сдала билет и пропала. Полиция уже приходила в два наших филиала в Воронеже и Новосибирске, — сообщила Екатерина.
На официальном сайте Воронежского оздоровительного центра «Кассиопея» клиентам предлагают пройти «сессии тестирования организма, энергоструктуры и также оздоровительные сессии на инновационном оборудовании»: в частности, в «камере с эффектом зеркал Козырева», которая «помогает осознанному астральному выходу» и «соединению с Высшим Я», а также в «яйце Да Винчи» — с целью «очищения энергетики от блоков и деструктивных программ».
В посте также есть обращение руководителя эзотерического проекта «Кассиопея» Максима Русана к сибирячке. Он уверяет Ольгу, что ее «очень ждут дома».
— Я ценю твое доверие к проекту и хочу, чтобы в твоей жизни и жизни твоего ребенка всё было хорошо. Я могу лично помочь, если это тебе необходимо, всем, чем смогу, — говорится в сообщении.
На официальном сайте проекта «Кассиопея» говорится, что «представители Межзвёздного Союза» передают землянам информацию о мироустройстве через контактёра Ирину Подзорову». Всем желающим предлагают научиться «налаживать связи с Высшим Я», «общаться с духами природы через деревья», «астральным путешествиям».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что пропавшая может находиться как в Новосибирске, так и в другом городе. В настоящее время ведется проверка.
В Следственном комитете отметили, что уголовное дело по факту пропажи сибирячки и ее
Представители и организаторы проекта «Кассиопея» на сообщения корреспондента НГС не ответили.
Накануне полицейские распространили ориентировку на пропавших. Приметы Ольги: рост — 175–180 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Приметы Дмитрия: рост — 140–145 см, худощавого телосложения темные волосы, голубые глаза. Всем, кто располагает информацией о пропавших, просьба обратиться в полицию по телефонам: