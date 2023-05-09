Сибирячка вызвала саперов к гаражу из-за странной находки

Саперы Росгвардии в Новосибирске выехали на тревожный вызов после сообщения о находке подозрительного предмета, похожего на крупнокалиберный снаряд. Сигнал поступил с улицы 2-й Портовой.
— На место обнаружения подозрительного предмета для его идентификации выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. При идентификации было установлено, что данный предмет опасности для окружающих не представляет, — сообщили НГС в региональном управлении Росгвардии.
Издание Shot сообщало, что предмет обнаружила 44- летняя местная жительница возле гаража.
Ранее под Новосибирском трактористы обнаружили боеприпас — на место выезжал ОМОН.