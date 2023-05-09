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Сибирячка вызвала саперов к гаражу из-за странной находки

На место выезжали специалисты Росгвардии

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Саперы пришли к выводу, что предмет не представляет угрозы

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Саперы Росгвардии в Новосибирске выехали на тревожный вызов после сообщения о находке подозрительного предмета, похожего на крупнокалиберный снаряд. Сигнал поступил с улицы 2-й Портовой.

— На место обнаружения подозрительного предмета для его идентификации выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. При идентификации было установлено, что данный предмет опасности для окружающих не представляет, — сообщили НГС в региональном управлении Росгвардии.

Издание Shot сообщало, что предмет обнаружила 44- летняя местная жительница возле гаража.

Ранее под Новосибирском трактористы обнаружили боеприпас — на место выезжал ОМОН.

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