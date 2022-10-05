Под Новосибирском трактористы обнаружили учебный боеприпас — на место выезжал ОМОН
Находку передали сотрудникам МЧС для утилизации
В Бердске на улице Луговской трактористы нашли учебный боеприпас. Инцидент произошел днем 4 октября.
— При уборке территории трактористы обнаружили предмет, похожий на снаряд. Приезжали спецслужбы, — написали очевидцы в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального управления Росгвардии подтвердили информацию о находке.
— В управление поступила информация об обнаружении в городе Бердске подозрительного предмета, похожего на боеприпас. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь», которые идентифицировали предмет как учебный боеприпас, предназначенный для обучения летного состава. Опасности не представляет, — пояснили в ведомстве.
В управлении отметили, что учебный боеприпас передали сотрудникам МЧС для утилизации.
В начале мая боеприпас времен Первой мировой войны обнаружили жители деревни Евсино Новосибирской области.