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Под Новосибирском трактористы обнаружили учебный боеприпас — на место выезжал ОМОН

Находку передали сотрудникам МЧС для утилизации

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Снаряд обнаружили во время уборки територии

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В Бердске на улице Луговской трактористы нашли учебный боеприпас. Инцидент произошел днем 4 октября.

— При уборке территории трактористы обнаружили предмет, похожий на снаряд. Приезжали спецслужбы, — написали очевидцы в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

На место инцидента выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН

На место инцидента выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН

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В пресс-службе регионального управления Росгвардии подтвердили информацию о находке.

— В управление поступила информация об обнаружении в городе Бердске подозрительного предмета, похожего на боеприпас. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь», которые идентифицировали предмет как учебный боеприпас, предназначенный для обучения летного состава. Опасности не представляет, — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что учебный боеприпас передали сотрудникам МЧС для утилизации.

В начале мая боеприпас времен Первой мировой войны обнаружили жители деревни Евсино Новосибирской области.

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