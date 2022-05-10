Боеприпас времен Первой мировой войны обнаружили в деревне под Новосибирском
Снаряд уничтожили сотрудники Росгвардии
Боеприпас со взрывателем обнаружили жители деревни Евсино Новосибирской области 10 мая. Его пришлось экстренно уничтожать саперам Росгвардии региона.
— Прибывшие на место взрывотехники осмотрели находку и установили, что это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны с взрывателем и следами коррозии. С соблюдением мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас, — сообщили НГС в региональном управлении Росгвардии.
16 апреля в Новосибирской области на островке на реке Бердь обнаружили заржавевшую минометную мину, ее также уничтожили.
В прошлом году на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби, на площадке, где сооружают пилон.