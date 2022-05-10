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Боеприпас времен Первой мировой войны обнаружили в деревне под Новосибирском

Снаряд уничтожили сотрудники Росгвардии

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О находке силовикам сигнализировали жители деревни Евсино

О находке силовикам сигнализировали жители деревни Евсино

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Боеприпас со взрывателем обнаружили жители деревни Евсино Новосибирской области 10 мая. Его пришлось экстренно уничтожать саперам Росгвардии региона.

— Прибывшие на место взрывотехники осмотрели находку и установили, что это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны с взрывателем и следами коррозии. С соблюдением мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас, — сообщили НГС в региональном управлении Росгвардии.

16 апреля в Новосибирской области на островке на реке Бердь обнаружили заржавевшую минометную мину, ее также уничтожили.

В прошлом году на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби, на площадке, где сооружают пилон.

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